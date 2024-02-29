Сторонники Навального атаковали Венедиктова после критики их версии об обмене

Tекст: Ольга Никитина

«Это не так», «Неправда», – написал Венедиктов на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя публикации различных источников о том, что якобы готовился обмен Навального.

«Какая же вы мразь, Алексей Алексеевич», – написал под постом политический деятель Руслан Шаведдинов (признан в РФ иноагентом), бывший соратник Навального.

В свою очередь экс-пресс-секретарь Навального Анна Ведута в ответ Венедиктову заявила, что он «боится правды», поскольку он «сбитый летчик», у которого «не осталось ничего: репутации, источников и инсайдов». «Вы жалкий, использованный режимом мелкий человечек, пустышка. Вы смешны, вы отвратительны, вас не воспринимают всерьез, с вами не считаются. Вы жалкое ничтожество», – написала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы шедших переговорах об обмене Навального на Красикова. «Мне об этом ничего не известно, никакой информацией на этот счет я не располагаю», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. «Это не наш вопрос», – пояснил пресс-секретарь президента, посоветовав обращаться к представителям Абрамовича.

Напомним, Высший суд Берлина в декабре 2023 года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года.

По версии обвинения, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя – Вадим Красиков – ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.