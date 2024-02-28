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Более 30 медиакомпаний Европы предъявили иск Google
Медиакомпании Европы предъявили иск Google на 2,1 млрд евро
Более 30 медийных организаций Европы предъявили американской корпорации Google иск на возмещение ущерба общей суммой около 2,1 млрд евро, сообщила Politico.
Газета пишет, что иски касаются политики Google в области цифровой рекламы. В заявлениях истцов говорится, что из-за злоупотребления компанией своим доминирующим положением медиакомпании получили гораздо меньше доходов от рекламы и «переплатили» за оказание рекламных услуг, передает ТАСС.
Отмечается, что Axel Springer, Schibsted, DPG Media и еще 29 медиакомпаний из 17 стран Европы подали иск в суд Нидерландов.
Ранее в январе прошлого года Минюст США и восемь штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в нанесении ущерба конкуренции своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Кроме того, против Google подали многомиллиардный иск за нарушение закона о конкуренции в Британии.