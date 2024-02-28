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США предупредили Грузию о возможном вмешательстве России в парламентские выборы
Россия может негативно повлиять на проведение выборов в парламент Грузии 26 октября этого года, заявила посол США Робин Данигэн, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Не верю, что Россия может быть источником позитивных изменений в Грузии или любой другой демократической стране. Россия постарается угрожать вере грузинского общества в демократические системы», – сказала посол США, сообщил оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»).
По ее словам, «Россия может угрожать избирательной системе Грузии». Робин Данигэн сказала, что «готова работать с правительством Грузии, гражданским обществом, оппозицией, избиркомом для проведения свободных и справедливых выборов, чтобы избежать иностранного вмешательства».
«Грузинский избиратель должен быть уверен, что его голос будет защищен», – заявила она.
Ранее в среду председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не только Россия вмешивается в выборы в Грузии.