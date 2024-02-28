США предупредили Грузию о возможном вмешательстве России в парламентские выборы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Не верю, что Россия может быть источником позитивных изменений в Грузии или любой другой демократической стране. Россия постарается угрожать вере грузинского общества в демократические системы», – сказала посол США, сообщил оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»).

По ее словам, «Россия может угрожать избирательной системе Грузии». Робин Данигэн сказала, что «готова работать с правительством Грузии, гражданским обществом, оппозицией, избиркомом для проведения свободных и справедливых выборов, чтобы избежать иностранного вмешательства».

«Грузинский избиратель должен быть уверен, что его голос будет защищен», – заявила она.

Ранее в среду председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не только Россия вмешивается в выборы в Грузии.