  • Новость часаДепутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России
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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе
    Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    Церемонию вступления Швеции в НАТО решили отложить
    Российские войска освободили Петровское к северу от Авдеевки
    Алиев допустил выход Азербайджана из Совета Европы
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    Восстановлена уничтоженная ВСУ при отступлении физическая защита ЗАЭС
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    28 февраля 2024, 16:44 • Новости дня

    Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей

    Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля

    Tекст: Кристина Цыцура

    Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных валютных торгов.

    В 15.58 мск евро снижался на 1%, до 98,9975 рубля, передает ТАСС.

    В 16.04 евро снизился до 98,95 рубля, а курс доллара упал на 0,64%, составив 91,46 рубля. Курс юаня составлял 12,648 рубля.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал соответствие курса рубля прогнозу.

    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

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    27 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией

    Депутат Манукян считает возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата в отношениях с Россией

    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы, заявила в парламенте оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

    Манукян считает, что визит Зеленского будет организовывать Запад, чтобы заставить открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

    По словам депутата, ситуацией может воспользоваться Азербайджан, чтобы напасть на Армению, а премьер Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

    Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в Ереван запланирован на март. Представители партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.

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    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

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    27 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    @ imago stock&people

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.

    Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

    Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

    В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

    «Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».

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    27 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Названа причина падения Telegram в России
    Названа причина падения Telegram в России
    @ Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Падение Telegram и других мессенджеров случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологиям и связи Антон Ткачев.

    В беседе с «Дума ТВ» он уточнил, что Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов.

    Ранее сотрудники центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, входит в Роскомнадзор) сообщили, что зафиксировали на территории России массовый сбой в работе Telegram. По их данным, проблемы в работе мессенджера были также зафиксированы в США, Германии, Швеции, Бельгии.

    Коментарии (11)
    28 февраля 2024, 08:42 • Новости дня
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в подмосковных Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО

    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение, а затем опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    В Telegram-канале СК указано, что в городе Люберцы Московской области собственница сети предприятий общепита не пускала в заведение участников спецоперации, а позднее опубликовала в соцсетях экстремистский пост.

    Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства.

    В январе иностранцы избили участника спецоперации в кафе в Подмосковье.

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    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    27 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    В Калининграде ответили на угрозу «нейтрализации» города со стороны НАТО

    Политолог Носович назвал варианты ответа России на угрозу «нейтрализации» Калининграда

    В Калининграде ответили на угрозу «нейтрализации» города со стороны НАТО
    @ Екатерина Ветохина/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    С помощью слов о «нейтрализации» Калининграда посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс решил напомнить миру о себе. Заявления – это единственное, на что он сейчас способен. Однако это не значит, что России не нужно заботиться о защите региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее посол Литвы в Швеции заявил, что в случае войны НАТО и России Калининград «нейтрализуют» первым.

    «В первую очередь следует сказать о биографии Линкявичюса. Во времена СССР он был комсомольским организатором. Позднее будущий посол стал главой МИД Литвы и на этой должности отметился высказыванием о том, что Вильнюс может организовать блокаду Калининграда. Тогда это заявление вызвало очень большой скандал», – сказал политолог Александр Носович.

    «Теперь, работая послом в Швеции, Линкявичюс решил напомнить о себе словами о «нейтрализации» Калининграда. России следует реагировать на подобные высказывания вызовом временного поверенного в делах Литвы и вручением ему ноты протеста. Более широких мер предпринимать не стоит, так как это будет пиаром экс-министра. Сейчас такие заявления – единственное, на что он способен», – отмечает собеседник.

    «Но это не значит, что мы не должны заботиться о защите Калининграда. Более того, с момента прошлого высказывания Линкявичуса Россия уже много сделала для обеспечения безопасности региона. Например, ранее субъект был зависим от поставок электричества из Литвы, теперь он сам обеспечивает себя энергией. Также развиваются воздушный и водный транспорт для связи с другими частями нашей страны», – подчеркивает он.

    «Огромное внимание уделяется и укреплению наших войск, расположенных в регионе. Если против Калининграда будут предприняты враждебные меры, например, морская или воздушная блокада, то «нейтрализовать» могут уже Литву. Наша ядерная доктрина предполагает возможность нанесения удара в случае угрозы захвата нашего региона. Этот факт прибалтам следует помнить», – резюмировал Носович.

    Во вторник посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, в случае если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

    Ранее экс-заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita заявил, что Калининград – «оккупированная территория», и Варшаве нужно его захватить. По его мнению, России нельзя иметь в зоне ответственности Калининградскую область и размещать там свои войска.

    Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, комментируя слова польского экс-замминистра обороны, сказал, что военному следует открыть учебник истории. Там он сможет почитать, что Калининградская область – не «оккупированная территория», а земля, которая досталась СССР и России в результате мирного договора.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    27 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
    В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает первостепенной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

    После совещания с главой США Джо Байденом Джонсон сообщил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о дополнительном финансировании, в том числе выделении средств на помощь Украине, передает ТАСС.

    По словам Джонсона, Палата представителей занимается этим вопросом, но основным приоритетом для США является обеспечение безопасности границы с Мексикой.

    На прошлой неделе члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине.

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    27 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    ЦБ предупредил о дальнейшем росте ставок по кредитам

    Центробанк: Совет директоров ЦБ России ждет роста ставок по кредитам

    Tекст: Вера Басилая

    Участники заседания совета директоров Банка России ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, следует из резюме Центробанка.

    В документе на сайте Банка России указано, что процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов.

    В ходе обсуждения ключевой ставки отмечалось, что риски для финансовой устойчивости с повышенными ставками незначительны. По данным ЦБ России, несмотря на то, что сберегательные настроения населения усиливаются, замедления потребления пока не происходит.

    Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой.

    Коментарии (12)
    27 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда

    В офисе Зеленского хотят обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента

    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

    Перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в военных условиях. Также в планах уточнить вопрос о легитимности полномочий президента после 20 мая, передает ТАСС.

    Обращение в КС могут сделать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Уточняется, что некоторые участники команды Зеленского считают это обращение запоздалым. Также есть подозрение, что факт обращения в КС породит еще больше сомнений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая.

    Ранее Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине.

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Глава узбекского землячества попал в список террористов и экстремистов

    Глава узбекского землячества Баратов попал в список террористов и экстремистов

    Глава узбекского землячества попал в список террористов и экстремистов
    @ Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов внесен в список террористов и экстремистов, сообщает сайт Росфинмониторинга.

    О включении Баратова говорится в соответствующем перечне ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее Баратову предъявили обвинение по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» после оскорбления участников СВО. Суд отправил Баратова 19 января в СИЗО.

    Также в реестр террористов и экстремистов были внесены батальон «Айдар» и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

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    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

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    Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

    Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления. Что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и что станет целью российской армии в ближайшие недели? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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