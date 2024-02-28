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ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину
Российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия, Италия, Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от его поставок, заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Макфи заявил, что суммарный объем поставок российского газа сейчас составляет около 15 млрд кубометров в год. По его словам, ЕК тесно работает с Австрией, Словакией, Чехией, Италией, чтобы эти страны снабжались газом по другим газопроводам, передает ТАСС.
Он уверен, что эти страны могут получать вместо российского газа сжиженный природный газ.
Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, ЕС не намерен его продлевать.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.