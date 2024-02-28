ЕК: Страны Европы ищут способ отказаться от поставок российского газа через Украину

Tекст: Вера Басилая

Макфи заявил, что суммарный объем поставок российского газа сейчас составляет около 15 млрд кубометров в год. По его словам, ЕК тесно работает с Австрией, Словакией, Чехией, Италией, чтобы эти страны снабжались газом по другим газопроводам, передает ТАСС.

Он уверен, что эти страны могут получать вместо российского газа сжиженный природный газ.

Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года, ЕС не намерен его продлевать.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.