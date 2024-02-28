Украина захотела получить компенсацию от польских фермеров за рассыпанное зерно

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, нанесший ущерб должен возместить его, что может быть решено по результатам суда или добровольно, передает ТАСС.

Высоцкий добавил, что повреждение частной собственности – это нарушение законодательства, и в Польше уже начали возбуждать уголовные дела по случаям, когда польские протестующие рассыпали зерно. Замминистра рассчитывает «на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию ущерба».

Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.