Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Власти Калининграда: Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО
Власти Калининграда заявили, что Балтика не станет внутренним морем НАТО
Пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков ответил на угрозы посла Литвы в Швеции и экс-главы МИД страны Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» Калининград, а также на его слова о том, что после принятия Швеции в НАТО Балтика стала внутренним морем альянса.
Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а «оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства», передает РИА» Новости».
Он также подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем для Североатлантического альянса, поскольку у России в нем есть три крупных порта: Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. В нем также базируется Балтийский флот, добавил пресс-секретарь главы Калининградской области.
Во вторник посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, в случае если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.