Власти Калининграда: Балтика никогда не станет внутренним морем НАТО

Власти Калининграда заявили, что Балтика не станет внутренним морем НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Лысков отметил, что Калининград никому не угрожает, а «оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства», передает РИА» Новости».

Он также подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем для Североатлантического альянса, поскольку у России в нем есть три крупных порта: Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга. В нем также базируется Балтийский флот, добавил пресс-секретарь главы Калининградской области.

Во вторник посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда, в случае если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.