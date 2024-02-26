Стоимость биткоина превысила 54 тыс. долларов

Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».15 комментариев
Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.14 комментариев
Силуанов пригрозил Западу симметричным ответом на действия с российскими активами
Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры G7 заявили, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.
Советник главы ДНР Гагин: Около Авдеевки уничтожили первый танк Abrams
Военные сообщили об уничтожении первого Abrams у Авдеевки, это может быть машина, которую ВСУ показывали в пропагандистском ролике до освобождения ВС России этого города, сказал Гагин РИА «Новости».
По его словам, ВСУ до этого момента берегли американский танк и не выводили его на линию боевого соприкосновения.
Гагин подчеркнул, что любая иностранная техника уязвима, ее новые поставки в ВСУ «разделят участь предыдущих», их переплавят для восстановления городов Донбасса.
Ранее Forbes сообщала, что ВС России под Авдеевкой уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams.
Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского
Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.
Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.
В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что после случая со смертью Кузьминова агенты недвижимости в испанском Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.
По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.
В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.
При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.
Премьер Словакии Фицо: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину
После заседания правительства и Совета безопасности Словакии Фицо заявил журналистам, что из тезисов с предстоящей встречи ряда европейских и мировых лидеров в Париже следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают вариант отправки своих военных на Украину на базе двусторонних соглашений, передает РИА «Новости».
Он также заверил, что Словакия не намерена отправлять своих военных на Украину.
Ранее Фицо упрекнул Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине.
«Мы знаем, что Россия должна победить в этом конфликте», – сказал он, выступая на брифинге, передает RT.
Отмечается, что на самом деле Трюдо хотел сказать обратное, о чем тут же и заявил. «Извините, Украина должна победить в этом конфликте», – поправил себя политик.
Ранее президент США Джо Байден, оговорившись, заявил о необходимости помочь России соответствовать стандартам НАТО.
Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» к пожизненному сроку за госизмену
Текст приговора зачитал судья Тимур Жидков. В случае задержания бывший актер проведет срок в колонии особого режима, передает ТАСС.
5 февраля в столичной прокуратуре сообщили, что Кирилла Канахина намерены судить в России заочно за государственную измену.
Напомним, в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак. Канахин снимался в фильмах и сериалах: «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины» и других, а также играл в Театре Луны.
Суд заочно арестовал Канахина, который, предположительно, участвовал в террористическом нападении украинских диверсантов. В январе Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела Канахина.
Spiegel: Германия и Индия ведут тайные переговоры по покупке снарядов для ВСУ
Источники Der Spiegel рассказали, что сделку хотят провести через посредников, власти Индии не хотят продавать снаряды в открытую, чтобы не портить отношений с Россией, передает РБК.
Такие же сделки Германия может заключить и с арабскими странами, добавляет издание. Необходимые запасы боеприпасов, по мнению экспертов, могут быть найдены у некоторых африканских стран и балканских государств.
По оценке спецслужб Германии, не позже июня, а возможно и раньше, ВСУ исчерпают запасы боеприпасов.
При этом, как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, у ФРГ нет нехватки денег на соответствующие закупки: только на 2024 год немецкое правительство выделит 7 млрд евро на оружие для ВСУ. Фрейдинг посетовал на то, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны к покупке в мире.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах.
Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении
«Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.
«В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.
«Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.
«Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.
«С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».
О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.
Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.
Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.
В возрасте 87 лет ушел из жизни британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд. О его кончине сообщили в поместье Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов. При этом, согласно существующим в мире конспирологическим теориям, Ротшильды вместе с кланом Рокфеллеров управляют США из-за кулис.
«Насколько я могу судить, желающих править миром, дергая за веревочки, так много, что они постоянно друг другу мешают. И даже при очень большом желании действовать таким образом, они вряд ли располагают соответствующими возможностями. Кроме того, сами закономерности, управляющие миром, очень сложны. Точнее, они вроде бы просты, но количество осложнений, возникающих при их применении, непомерно велико», – говорит Вассерман.
Он объясняет, объем вычислений, требующийся для простого планирования производства, пропорционален числу наименований планируемой продукции в степени 3,5. Это значит, что если номенклатура производства увеличивается на десять, то сложность расчетов возрастает примерно в три тысячи раз. Вассерман отмечает, что в пределах одного завода планировать довольно легко и просто, а в пределах большого города, не говоря уже о целой стране, объем расчетов для одной структуры становится непомерно велик и тяжел.
«Исходя из проблемы вычислительной сложности, я полагаю, что реально вряд ли кто-то смог бы управлять США, а уж тем более миром, даже если бы очень хотел. Что касается Ротшильдов и Рокфеллеров, эти фамилии экономисты уже давно употребляют как условное обозначение двух принципиально разных экономических стратегий. Грубо говоря, Рокфеллеры – это те, кто пытаются создать единую общемировую финансовую систему, а Ротшильды – те, кто стараются зарабатывать на посредничестве между несколькими финансовыми системами», – рассказывает Вассерман.
В действительности же, по словам депутата, США пытаются управлять люди с совершенно разным образованием, денежным состоянием и статусом. В пример он приводит цитату писателя Виктора Пелевина: «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». В данном случае «явная лажа», поясняет Вассерман, это хаотичные действия, которые иногда оказываются удачными: «Как говорится, предсказателей будущего так много, что кто-нибудь обязательно предскажет правильно».
В начале февраля американские СМИ сообщали, что решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта сжиженного природного газа (СПГ) принималось под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга.
Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Шеремет заявил РИА «Новости», что Зеленский является безответственным руководителем, а также предателем и трусом.
Своими «виртуальными» заявлениями о потерях в рядах ВСУ президент Украины пытается поднять боевой дух военных, измотанных «мясными штурмами», подчеркнул депутат нижней палаты российского парламента.
Напомним, Зеленский ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта якобы составили 31 тыс. человек.
Официальный предстатель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Зеленский врет, и это понимает каждый гражданин Украины.
Издание привело в пример решение датского правительства о передаче всех артиллерийских запасов страны Украине, передает РИА «Новости».
«Примером может служить Дания, чье правительство <...> решило передать ВСУ все свои артиллерийские запасы, в результате чего скандинавская страна осталась вообще без артиллерии», – пишет журнал.
Также отмечается, что США столкнулись с нехваткой запчастей, производственных линий и профессиональных кадров, пытаясь восполнить переданное Украине вооружение.
Ранее сообщалось, что Италия исчерпала запасы вооружений для поддержки Украины, для восстановления потребуется минимум два года.
Глава немецкого МВД Фезер не исключила причастность России к гибели перебежчика Кузьминова
Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности взаимодействуют с властями Испании, где «расследование убийства российского перебежчика идет полным ходом», передает РБК со ссылкой на Bild.
Фезер пояснила, что ее страна занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.
Она выступила с утверждением, будто речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств не привела, передает ТАСС.
В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.
Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ
«Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.
Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.
Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.
Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.
На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.
Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.
Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.
Киркоров пожаловался на «усталость от самого себя» после «голой вечеринки» Ивлеевой
Киркоров заявил, что ему требовался «тайм-аут», нужно было «перезагрузиться, разгрузиться». «Кто-то говорил, что меня отменяли. Да я сам себя отменил для себя», – сказал он, пояснив, что «устал от самого себя».
Артист заверил, что всегда стремился петь и говорить что-то новое, но не всегда успешно. По его словам, «то не в ту дверь зайдешь, то в другую войдешь». Как заявил Киркоров, важно, чтобы «были двери, окна, чтобы это все открывалось, а не закрывалось», пишет «Фонтанка».
«Главное окно – это сердце, а глаза – зеркало души. Вот, что всегда должно быть на распашку. У меня так и происходило всю жизнь», – сказал он.
Напомним, Киркоров после скандальной «голой вечеринки» принес извинения за свое поведение. СМИ сообщали, что руководители федеральных телеканалов после скандала решили в новогодних эфирах обойтись без Киркорова. В феврале он посетил ДНР, где встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Позднее он вернулся в российский телеэфир в шоу «Маска».
Дипломаты России в Токио напомнили коллегам из США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Так российская дипмиссия прокомментировала передачу главой дипмиссии США в Токио Рамом Эмануэлем украинскому послу Сергею Корсунскому бумажных журавликов, сложенных американскими дипломатами «во имя скорейшего мира», передает ТАСС. Как говорится в заявлении российского посольства, если представители Вашингтона заинтересованы в мире, то нужно обратиться к своему поддерживающему киевских фашистов руководству, которое, поставляя оружие Киеву, продолжает целенаправленно подбрасывает дрова в топку конфликта
Там добавили, что в вопросе СВО Россия действует в полном соответствии с международным правом, в т. ч. со статьей 51 Устава ООН, который американским дипломатам надо было бы внимательнее изучить.
Там также рекомендовали «восполнить пробелы» в понимании итогов Второй мировой войны, особенно в части российского суверенитета над Южными Курилами. В этой связи в посольстве напомнили о «Меморандуме главнокомандующего союзными войсками американского генерала Макартура от 29 января 1946 года, в котором указано, что все Курильские острова исключены из территории Японии».
«А чтобы такое обучение и многочасовое рукоделие американских дипломатов не прошли для них бесследно, демонстрацию сложенных ими «сэнбадзуру» (так называют композицию из тысячи бумажных журавликов) было бы полезно сопроводить раскаянием перед японскими гражданами за кровавые военные преступления США против мирных жителей Токио, Хиросимы и Нагасаки», – добавили в посольстве.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство Японии расширит санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине.