Путин оценил ситуацию в Карачаево-Черкесии

Путин назвал ситуацию в Карачаево-Черкесии удовлетворительной

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я посмотрел материалы по республике, в целом ситуация вполне, скромно скажем, удовлетворительная. Объем промышленного производства растет, сельхозпродукция выпускается в большем объеме», – передает слова главы государства ТАСС.

«Безработица снижается, заметно снизилась – до пяти процентов. Она еще, конечно, в полтора раза больше, чем в среднем по стране, но все-таки снизилась почти в два раза – это заметный момент», – добавил Путин.

Между тем, отметил президент, некоторые вопросы требуют особого внимания. «Почему-то у вас, – не знаю, может, это не совсем так, вы сейчас поясните, – не растет стройка», – уточнил Путин.

В ответ Темрезов, объяснил, что на итоговом оперативном заседании штаба под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина говорилось, что КЧР «в четверке или тройке лучших» регионов по вводу квадратных метров на душу населения. Однако, индивидуального жилищного строительства больше, чем многоквартирных домов.

«А инвестиции как выглядят?» –спросил президент. Глава республики пояснил, что инвестиции выросли на 18% в основной капитал и растут.

Темрезов напомнил, что уже докладывал Путину о том, что власти должны создать более трех тысяч рабочих мест в регионе в течение трех лет, «и с этой задачей справляются». «Да, это видно по всем материалам, это правда. Хорошо. В целом, движение вперед очевидное, это ясно. Развитие республики идет заметно», – заключил Путин.

Ранее на встрече Путин признался Темрезову, что катание на лыжах в хорошую погоду – одно удовольствие.