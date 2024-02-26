Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах

Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

Tекст: Олег Исайченко

«В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

«За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

«Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

«Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.