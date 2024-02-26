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    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

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    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

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    26 февраля 2024, 10:57 • Новости дня

    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах

    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – добавил президент России.

    Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального собрания республики и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

    «Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – добавил глава государства.

    В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 тыс. 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 тыс. 802 претендента. Явка составила 73,09%.

    25 февраля 2024, 12:27 • Новости дня
    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ

    Президент Белоруссии Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении

    Лукашенко высказался о позиции Пашиняна по ОДКБ
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана ОДКБ не рухнет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Он отметил на избирательном участке, что Белоруссия абсолютно спокойно реагирует на данное решение Армении. По его словам, он обсуждал с президентами в Казани эту проблему косвенно, и все обсуждения проходили «абсолютно спокойно, никто с ума не сходил», передает РИА «Новости».

    Президент Белоруссии отметил, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении ОДКБ не рухнет. Он также подчеркнул, что Белоруссия не получала официальных заявлений о том, что Армения решила выйти из ОДКБ.

    Также белорусский лидер рекомендовал Еревану «не терять то, что держишь в руках». По его мнению, покинуть блок можно легко, а вот вернуться – уже сложнее. Лукашенко предположил, что Пашинян поторопился и сделал эмоциональное заявление.

    Он добавил, что Пашинян не может принять решение о выходе Армении из ОДКБ, поскольку в стране это решает парламент.

    Ранее в МИД заявили, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Еревана по двусторонним каналам по поводу заявлений Пашиняна о «заморозке участия» Еревана в ОДКБ.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невыполнении Договора о коллективной безопасности в отношении Армении и «заморозке» ее участия в ОДКБ. При этом, как уточнили в ОДКБ, секретариат организации не получал заявлений Еревана о приостановке членства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Пашинян «заморозкой» участия в ОДКБ решил понравиться Западу.

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    24 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным председателя Верхновного суда Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент выразил глубокие соболезнования родным Лебедева в связи с его кончиной, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

    Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни.

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    23 февраля 2024, 16:16 • Новости дня
    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием

    Политолог Рудаков: В Чувашии успехи экономического развития сопровождаются реальным улучшением жизни граждан

    Политолог: Чувашия стала примером региона с успешным экономическим развитием
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чувашия является примером успешного и динамичного экономического развития. Растет и туристическая привлекательность региона. Важно, что там стремятся не только закрепить этот успех, но и развить его, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

    «В ходе поездок по регионам России президент постоянно делает акцент на том, что успехи в экономическом развитии должны сопровождаться реальным улучшением жизни людей. В Чувашии эта стратегия успешно реализуется, причем не только в крупных городах, но и в глубинке», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Посетив культурный центр в Цивильске и ФАП в селе Рындино, Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на первостепенной важности создания современной медицинской и социальной инфраструктуры в небольших городах и в сельской местности. Это одно из важнейших направлений реализации президентского курса на развитие России как современной, комфортной и благоустроенной страны. В свою очередь, народ это видит и поддерживает инициативы лидера», – добавил спикер.

    Собеседник также объяснил, как Чувашии удалось добиться высоких экономических показателей. «Регион является примером успешного и динамичного развития. Республика занимает лидирующие позиции по показателям промышленного роста. По итогам 2023 года Чувашия заняла второе место в России по росту промышленного производства – на 27,2%, также второе место по росту обрабатывающего сектора – плюс 32,1% за год», – перечисляет он.

    По его словам, положительной динамике способствовало увеличение объемов господдержки более чем в 20 раз, создание необходимой инфраструктуры для бизнеса и усилия тысяч специалистов промышленного комплекса Чувашии. «Еще одним важным показателем стал рост поступлений в бюджет», – убежден аналитик.

    «За 2023 год доходы региона составили 106,5 млрд рублей, что на 13% больше относительно прошлого года и на почти 60% – по сравнению с 2029 годом. Во многом достижения стали возможны благодаря тому, что в регионе разработали инвестиционные профили для всех муниципальных образований. Это стратегические документы, опирающиеся на ресурсный потенциал и социально-экономическое положение каждого из муниципалитетов», – объясняет политолог.

    «Важно подчеркнуть, что успехи Чувашии ощутимы не только в сфере развития промышленности, но и на других направлениях. Очевиден рост туристической привлекательности. Только за минувший год увеличение турпотока составило более 800 тыс. человек. А это действительно внушительные цифры», – говорит эксперт.

    «Показательно и стремление региона развить этот успех, о чем свидетельствуют не только внимание к историческим достопримечательностям, но и создание новых туристических объектов. Одним из подтверждений такой деятельности служит создаваемая в Чебоксарах грандиозная ландшафтная композиция в виде огромной карты России», – заключил Рудаков.

    Накануне президент Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Чувашскую Республику. Глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию региона. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что транспортная инфраструктура Чувашии за последние четыре года получила порядка 100 млрд рублей инвестиций.

    Путин отметил, что все регионы имеют хороший потенциал для роста, важно помочь его раскрыть. «Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов», – цитирует президента сайт Кремля.

    Также президент осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино. Медучреждение обслуживает жителей Рындино и расположенной по соседству Новой деревни, оно открыло свои двери для пациентов в декабре прошлого года и стало заменой старому ветхому фельдшерскому пункту.

    Кроме того, Путин посетил Центр культурного развития в городе Цивильск. Оценивая увиденное в ходе поездки в Чувашию, Путин сказал: «Приятно посмотреть, что деньги никуда не исчезают, а вкладываются как надо и куда надо».

    В завершение рабочей поездки в Чувашию президент России Владимир Путин провел встречу с главой региона Олегом Николаевым.

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    25 февраля 2024, 11:36 • Новости дня
    Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
    Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в стране в 2025 году.

    «Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество ... Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», – сказал Лукашенко на избирательном участке, пишет РИА «Новости».

    По его словам, на парламентских выборах в Белоруссии не будет столкновений и мятежей, поскольку белорусская власть умеет делать выводы из своих ошибок.

    Лукашенко заявил, что нигде в мире нет таких открытых и честных выборов, как в Белоруссии, отметив, что большинство граждан страны доверяют властям.

    Он подчеркнул, что Белоруссию будут «качать до президентских выборов, и это будет апогеем всего». Лукашенко назвал 2024 год активным, и призвал готовить к этому общество и властные структуры.

    Президент пояснил, что если бы наблюдатели от ОБСЕ захотели приехать в страну для наблюдения за выборами, то их бы пустили. Он, в свою очередь, предложил наблюдателям приезжать прямо сейчас.

    Кроме того, белорусский лидер указал, что его страна всегда будет едина с Россией, и добавил, что в данной ситуации Белоруссия и Россия смогут противостоять любому противнику. О том, как именно они будут противостоять Лукашенко уточнять не стал, отметив только, что сегодняшний мир – это сила.

    Отмечается, что президент Белоруссии в первый в истории страны единый день голосования проголосовал за кандидатов в депутаты парламента и местных советов Минска, передает ТАСС.

    В воскресенье начался первый в истории Белоруссии единый день голосования. Почти пять с половиной тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08.00 в ходе единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

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    26 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году

    Зеленский рассказал об обсуждении с Путиным прекращения огня в Донбассе в 2019 году

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2019 году, заявил, что «это вообще было как будто в другой жизни».

    Зеленский сказал, что «не помнит деталей» встречи, а также не помнит того, «удивило ли» его что-то в личном контакте». Зеленский сообщил, что Путин «постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Как заявил Зеленский, сам он говорил российскому лидеру, что «Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин и Зеленский в 2019 году встречались в рамках «нормандского формата» в Париже. В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.


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    23 февраля 2024, 21:40 • Новости дня
    Обратившегося к Путину на протесте фермера в Польше обвинили в призывах к развязыванию войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польского фермера, которого в ходе протеста повесил пророссийский флаг и флаг СССР, обвинили в «призывах к развязыванию агрессивной войны против Польши».

    Прокуратура расценила действия подозреваемого как призывы к развязыванию «агрессивной войны против Польши», поддержку российской СВО и пропаганду «тоталитарной идеологии», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Ранее в Польше один протестующих фермеров разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», – гласила надпись.

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    23 февраля 2024, 14:40 • Новости дня
    Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Председатель Совфеда Матвиенко подарила Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совфеда Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину ко Дню защитника Отечества три пары перчаток: серые, черные и зеленые с защитной вставкой.

    Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию подарка для президента, он отметил, что такие же перчатки, а еще носки и другие теплые вещи от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, передает ТАСС.

    Отмечается, что две шерстяные пары для Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике.

    Матвиенко заявила о своем намерении сделать такой подарок в день торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола «Ленинград» на Балтийском заводе. Она пообещала подарить Путину перчатки, так как без них «очень холодно на улице».

    Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», следует выпороть.

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    25 февраля 2024, 21:49 • Новости дня
    Госдеп назвал выборы в Белоруссии «фиктивными»

    Tекст: Ольга Иванова

    США считают выборы в Белоруссии «фиктивными», проводившимися «в атмосфере страха», заявили в Госдепе.

    США осудили выборы, а также заявили, что выборы «не могут быть названы демократическими», передает РИА «Новости» заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

    Госдепартамент обвинил власти Белоруссии в отказе в регистрации всем независимым политическим партиям, запрете на проведение голосования за рубежом, отказе допустить наблюдателей от ОБСЕ.

    В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет.

    Ранее сообщалось, что почти пять с половиной тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08.00 (совпадает с мск) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

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    23 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

    В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из роз с лентой в цветах российского триколора и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

    Путин некоторое время постоял у венка, почтив память всех погибших защитников Родины, передает ТАСС.

    В церемонии также приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.

    Путин поприветствовал их, обменявшись с некоторыми рукопожатиями. Остальные участники также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    25 февраля 2024, 22:33 • Новости дня
    ЦИК Белоруссии посоветовал США заняться собственными проблемами

    Глава ЦИК Белоруссии Карпенко в ответ на обвинения в адрес Минска посоветовал США заняться собственными проблемами

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя заявления Госдепа о том, что США считают выборы в Белоруссии «фиктивными», посоветовал Вашингтону заняться собственными проблемами.

    Карпенко отметил, что не понимает, как представители США «из-за океана оценили все, очень странно». По его мнению, США должны прекратить «примерять на себя роль мирового смотрящего», им нужно «заняться своими внутренними проблемами». Карпенко указал, что к выборам в самих США также есть много вопросов; в частности, речь идет о президентских выборах, передает РИА «Новости».

    Напомним, США раскритиковали выборы в Белоруссии, заявив, что выборы «не могут быть названы демократическими». Госдеп заявил, что выборы прошли «в атмосфере страха».

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    25 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

    В обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Глава государства добавил, что сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. По его словам, эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

    Российский лидер уточнил, что здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, а особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.

    Президент выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше.

    Ранее Путин заявил, что норманнская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже.

    Напомним, российский лидер во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого.

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    25 февраля 2024, 08:04 • Новости дня
    Начался первый в истории Белоруссии единый день голосования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти пять с половиной тысяч избирательных участков открылись в Белоруссии в 08.00 (совпадает с мск) в ходе первого в истории страны единого дня голосования, на котором будут избраны депутаты нижней палаты парламента и местных советов.

    Единый день голосования будет проводиться в соответствии с обновленной конституцией, принятой в феврале 2022 года. Теперь депутаты парламента и местных советов будут избираться одновременно на пять лет, передает ТАСС.

    На 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют 263 кандидата. Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах также могут более 95 тыс. постоянно проживающих в стране россиян. Участки будут открыты до 20.00. Проведение выборов за рубежом не предусмотрено.

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    23 февраля 2024, 13:47 • Новости дня
    Опрос: Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина

    ФОМ: Работу Путина положительно оценили 82% россиян

    Работу президента России Владимира Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян, следует из данных опроса ФОМ.

    Респонденты (82%) ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% считают, что скорее плохо, еще 10% затруднились ответить, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.

    На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян – скорее не доверяют ему, затруднились дать ответ 9%.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 16-18 февраля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

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    26 февраля 2024, 02:18 • Новости дня
    Явка на выборах в Белоруссии превысила 73%

    Явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09%

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные данные свидетельствуют, что явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09%, сообщил глава ЦИК страны Игорь Карпенко.

    Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе. Сообщается, что все местные советы депутатов в Белоруссии по итогам прошедших выборов также сформированы в полном составе, передает РИА «Новости».

    Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, а также внесенный в санкционный список Евросоюза генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов избраны депутатами нижней палаты парламента, передает ТАСС.

    Напомним, США раскритиковали выборы в Белоруссии. Карпенко в ответ посоветовал Вашингтону заняться собственными проблемами.

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    23 февраля 2024, 12:16 • Новости дня
    Путин приветствовал участников церемонии открытия суперфинала пятого конкурса «Лидеры России»

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия суперфинала пятого конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства заявил, что всех участников объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны.

    «За прошедшие годы этот содержательный, востребованный временем проект подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле», – приводится приветствие президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники конкурса трудятся в самых разных сферах: в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще.

    «Уверен, что вы, нынешние финалисты, достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых известные политики, ученые, губернаторы, главы крупных корпораций, откроет для вас новые профессиональные, творческие горизонты, поможет осуществить намеченные планы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – заключил президент.

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    Как Зеленский выдумал цифры потерь украинской армии

    Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. В эти подсчеты не верят даже ближайшие союзники Зеленского – американцы. Но главное, все эти фантазии, похоже, начинают влиять на устойчивость украинского общества. Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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