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В Одессе решили переименовать улицы в честь погибших на СВО националистов
Власти Одессы на юге Украины собираются назвать четыре улицы именами погибших в зоне спецоперации националистов из организации «Правый сектор*» (признана экстремистской и запрещена в России), формирования «Азов» (признано в РФ террористической организацией) и военнослужащих Военно-морских сил ВСУ.
Как указала пресс-служба одесского горсовета, историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать улицы в честь героев Украины. Отмечается, что жители Одессы во время электронного обсуждения поддержали данное решение, передает ТАСС.
В частности, улицы Марии Демченко и Махачкалинскую планируют назвать именами погибших в 2022 году старшего лейтенанта Дениса Максишко, который служил в добровольческом корпусе «Правый сектор*», и майора полка «Азов» Виталия Блажко соответственно. Улицы Якутскую и Каманина собираются переименовать в улицы Игоря Бедзая и Валерия Самофалова, которые также погибли в 2022 году, входящие в состав украинских ВМС.
Ранее одесский суд отменил решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии.
В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ