В Белгороде отменили ракетную опасность

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале МЧС, в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. В МЧС порекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале призвал жилелей области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами дома, а если находитесь на улице, то спуститесь в укрытие или другое безопасное место.

Через пять минуты он сообщил, что объявленный сигнал ракетной опасности отменен.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Кроме того, средства ПВО за ночь сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области и еще четыре над Черным морем.