В Якутии выбрали лучших снайперов

В Якутии на полигоне «Сулус» выбрали лучших снайперов

К участникам соревнований обратился президент России Владимир Путин.

«Приветствую вас на открытии первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза, прославленного снайпера – Охлопкова Федора Матвеевича. Глубоко символично, что турнир проводится в Якутии – на родине этого мужественного, сильного духом человека, фронтовика, участника легендарного Парада Победы», – говорится в обращении президента.

Путин выразил уверенность, что турнир станет важным событием в жизни не только региона, но и всего Дальнего Востока.

Полпред президента России в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев заявил, что на полигоне можно работать без перерывов на дистанции до 4 км днем и ночью. По его словам, здесь можно тренировать снайперов, готовить стрелков и проводить соревнования высокого уровня. Трутнев считает, что во время СВО людям нужно напомнить, как держать оружие в руках и быть готовым защищать свою Родину, следует из сообщения на сайте правительства Якутии.

Победители турнира получили ценные призы и денежные выплаты. Первое место заняли Василий Яковлев и корректировщик Сергей Яковлев за попадание в цель с дистанции 2 км. Они получили ключи от внедорожника. Снайпер Дмитрий Радченко вместе с корректировщиком Сергеем Кириченко получили ключи от нового вездехода «Сокол» за второе место в турнире. Третье место – у снайперской пары с позывными «Добрый» и «Кедр», им вручили сертификат на полмиллиона рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в республике чтят, уважают и будут продолжать славные традиции великих снайперов. Он пообещал, что на полигоне будут тренироваться все, кто профессионально занимается стрельбой на дальние расстояния: как военнослужащие, так и спортсмены.