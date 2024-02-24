СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Немецкий полковник предупредил Зеленского о невозможности победы
Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна
Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, у них не хватает боеприпасов и личного состава, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt.
Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.
Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.