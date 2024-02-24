Немецкий полковник Рихтер: Победа Украины на поле боя невозможна

Tекст: Вера Басилая

Рихтер призвал вспомнить слова Валерия Залужного о том, что стоит попрощаться с риторикой о победе, которой придерживается Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Полковник считает, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку у ВСУ нет ни личного состава, ни вооружения для этого, в то время как силы ВС России растут, и они добиваются успехов.

Ранее австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин заявил, что провал украинского контрнаступления, освобождение Артемовска и Авдеевки в ДНР говорят о победе России в военном конфликте на Украине и слабости ВСУ.