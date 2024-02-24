СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Столтенберг: Украина вступит в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: Нет никаких признаков того, что Россия «готовится к миру»
Нет признаков того, что Россия «готовится к миру», Украина вступит в НАТО, вопрос не про «если», а «когда», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО России.
Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной, Украина сохраняет свою свободу и независимость благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО. Он напомнил, что за последние дни западные страны выделили новую помощь Украине на миллиарды долларов. В пакеты входят артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и боевые катера, а также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Также он пообещал дополнительную поддержку, передает ТАСС.
Столтенберг считает, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и объявил об открытии нового Объединенного центра анализа, обучения и тренировок в Польше. По его словам, Украина вступит в НАТО.
«Речь идет не про «если», а про «когда», – добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб.