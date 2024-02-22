Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.20 комментариев
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
ПВО России уничтожила украинский беспилотник в Брянской области
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожен украинский беспилотник, сообщили Минобороны России и губернатор региона Александр Богомаз.
Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки, используя беспилотник самолетного типа.
Богомаз сообщил в Telegram, что БПЛА сбит над территорией Суражского района, никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, в ночь на четверг российская ПВО также уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Кроме того, украинские военные обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО.