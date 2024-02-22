Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
При обстреле ВСУ села в Брянской области поврежден автосервис
Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами
Украинские военные обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Как указал Богомаз в своем Telegram-канале, пострадавших нет, по предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.