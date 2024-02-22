Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.16 комментариев
Лавров отреагировал на отключение света на пресс-конференции в Бразилии
Лавров отреагировал на отключение света на пресс-конференции в Бразилии фразой «как хорошо»
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на внезапное отключение света во время пресс-конференции по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро фразой «как хорошо».
В переговорной комнате российской делегации Лавров комментировал реакцию Запада на смерть Алексея Навального, передает ТАСС.
«Никто не знает, что с ним делали на территории Германии», – сказал Лавров, и в этот момент пропал свет.
Журналисты отреагировали на ситуацию со смехом. «Как хорошо», – сказал Лавров. Свет появился в течение минуты, и министр продолжил пресс-конференцию.
Ранее была анонсирована встреча Лаврова с президентом Бразилии.