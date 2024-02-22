Анонсирована встреча Лаврова с президентом Бразилии

Лавров встретится с Лулой да Силвой в Бразилиа 23 февраля

Tекст: Дарья Григоренко

В графике указано, что в четверг в 18:00 по местному времени (00:00 мск, 23 февраля) у президента запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в официальной резиденции бразильского лидера – Дворце Алворада, передает ТАСС.

Лавров сейчас находится в Бразилии для участия во встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро. Он уже встретился с бразильским коллегой Мауру Виэйрой, а также с главами внешнеполитических ведомств Боливии, Египта, Мексики, Парагвая. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро.

По словам лидера Бразилии Лулы да Силвы, страна пригласит президента России Владимира Путина на саммит, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России на саммит «Группы двадцати», а от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским он отказался.