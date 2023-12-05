Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.0 комментариев
Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20
Да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года
Власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года, хотя Бразилия и признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.
По его словам, приедет Путин или нет, его все равно пригласят, передает ТАСС.
Да Силва подчеркнул, что против российского лидера ведется процесс в МУС, сам он должен оценить последствия, так как Бразилия является подписавшей Римский статут стороной и несет ответственность за его соблюдение.
25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.
Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.