Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20

Да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, приедет Путин или нет, его все равно пригласят, передает ТАСС.

Да Силва подчеркнул, что против российского лидера ведется процесс в МУС, сам он должен оценить последствия, так как Бразилия является подписавшей Римский статут стороной и несет ответственность за его соблюдение.

25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.