Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.7 комментариев
Организаторы объяснили причину отключения робопеса на открытии игр в Казани
Робопес неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани, он просто устал, сообщил руководитель проекта Игорь Столяров.
Столяров также заявил, что все станет понятно на закрытии «Игр будущего». По его словам, церемония открытия вызвала восторг у всего человечества, а почему «одна дурацкая собака» привлекает так много внимания, организаторы не понимают, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что «организаторы» хотят рассказать, что случилось за кулисами: механизация сцены, подбор артистов, движущиеся платформы. «Они были без страховки, и это тоже отдельная интрига. И сколько было репетиций», – рассказал руководитель проекта. Примерно такое же количество версий и такой же масштаб будут и у церемонии закрытия турнира.
Между тем президент Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором власти Татарстана смогли организовать проведение Игр будущего. Слова благодарности он озвучил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.