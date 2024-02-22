В Бундестаге предложили передать Киеву украинских призывников

В Бундестаге подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

Tекст: Дарья Григоренко

Она спросила, какие существуют препятствия для передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста, которые въехали в Германию после начала спецоперации, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем, передает Lenta.Ru.

Парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер предоставил ответ на вопрос парламентария о судьбе украинских призывников. Он объяснил, что правовую основу для подобных решений составляют Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, Штрассер призвал учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.

Он подчеркнул, что пока у человека есть действующий вид на жительство в Германии, он имеет право оставаться в стране. По его словам, «непрохождение украинской военной службы как таковое не может быть основанием для отказа в выдаче вида на жительство для временной защиты или для выдворения».

Ранее представитель полтавского военкомата Роман Истомин заявил, что украинские школьники, уехавшие за границу, должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах.