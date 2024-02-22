Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.0 комментариев
В Бундестаге предложили передать Киеву украинских призывников
В Бундестаге подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников
Депутат Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству ФРГ с вопросом о возможности передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста.
Она спросила, какие существуют препятствия для передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста, которые въехали в Германию после начала спецоперации, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем, передает Lenta.Ru.
Парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер предоставил ответ на вопрос парламентария о судьбе украинских призывников. Он объяснил, что правовую основу для подобных решений составляют Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Кроме того, Штрассер призвал учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.
Он подчеркнул, что пока у человека есть действующий вид на жительство в Германии, он имеет право оставаться в стране. По его словам, «непрохождение украинской военной службы как таковое не может быть основанием для отказа в выдаче вида на жительство для временной защиты или для выдворения».
Ранее представитель полтавского военкомата Роман Истомин заявил, что украинские школьники, уехавшие за границу, должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах.