Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

Военкомат Полтавы потребовал вернуться уехавших школьников на Украину и встать на учет

Tекст: Вера Басилая

По его словам, что такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.