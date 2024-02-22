Российские войска заняли более выгодные позиции под Авдеевкой

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки «Центр» на этом направлении также поразили скопления живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны у Орловки и Тоненького в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также они отразили девять атак и контратак ВСУ у Новгородского, Ленинского, Бердычей, Ласточкино и Первомайского в ДНР.

Украинская сторона потеряла до 145 человек, пять БМП, два американских БТРа М113, 26 автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.

ВСУ там потеряли за сутки до 155 человек, танк два БТРа, машину ЗРК «Стрела-10», гаубицу «МСТА-Б», пушку М-46 и станцию РЭБ.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ у Петропавловки в Харьковской области.

Отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, два БТРа и три автомобиля.

При контрбатарейной борьбе поражены: артиллерийская система М777, американская гаубица М198, самоходная пушка «Гиацинт-С» и САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Щербаков (Запорожская область), Ивановки и Михайловки (Херсонская область). У Работино (Запорожская область) отражены три атаки.

Там ВСУ потеряли до 50 человек, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «МСТА-Б» и САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину американского ЗРК Patriot и живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Средства ПВО сбили переоборудованную для поражения наземных целей ракету ЗРК С-200, восемь снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Также за сутки уничтожены 95 украинских дронов.