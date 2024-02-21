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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    13 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    32 комментария
    21 февраля 2024, 17:18 • Новости дня

    На учениях в Европе НАТО отрабатывает наступление на Россию и Белоруссию

    Tекст: Ольга Иванова

    Планируемые в Европе масштабные учения НАТО и стран – партнеров блока направлены на проверку способности к проведению наступательной операции на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

    По его словам, основные районы проведения учений НАТО «Защитник-2024» намеренно сосредоточены у белорусских границ – в Польше и странах Балтии, передает ТАСС.

    Ревенко отметил, что «масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности Объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях».

    Ранее Ревенко сообщил, что зафиксировано шесть случаев нарушения границы Белоруссии со стороны Латвии, Литвы и Польши с августа 2023 года.

    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    19 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»

    Сенатор Климов: Заявления Пашиняна по Украине нацелены исключительно на Запад

    В Совфеде оценили позицию Пашиняна «в вопросе Украины»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Официальный Ереван не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. Цель подобных выпадов – услужить западным покровителям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения «в вопросе Украины» не является союзницей России.

    «Заявления Пашиняна адресованы не России. Высказывания нацелены исключительно на Запад. Таким образом он пытается услужить своим заморским собеседникам. Ничем хорошим ни для самого Пашиняна, ни для армянского народа это не закончится», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он полагает, что антироссийские выпады официального Еревана будут продолжаться до тех пор, пока у власти находятся люди, которые ориентируются не на интересы своей страны, а на иллюзии, созданные Западом. «При этом большинство армян не поддерживает такую политику Пашиняна. Именно они должны дать оценку действиям премьера», – акцентировал собеседник.

    Москва же отреагирует на дипломатическом уровне, прогнозирует Климов. «В столицах России и Армении находятся послы. Думаю, необходимые меры будут предприняты. Но в целом нам есть на чем концентрировать свое внимание, и мы должны этим заниматься», – добавил он.

    Сенатор напомнил, что премьер Армении не впервые выступает с антироссийскими заявлениями. «Господин Пашинян делает это осознанно. Против него уже крайне жестко настроены представители местных оппозиционных партий. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже сейчас очевидно, что дела у Еревана без поддержки России пойдут не лучшим образом. И виноват в этом будет Пашинян», – убежден собеседник.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул нежелание Армении считаться союзницей России «в вопросе Украины». Его заявление прозвучало на встрече с представителями армянской диаспоры Германии. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ – дружественный нам народ», – приводит ТАСС слова премьера.

    Как напомнил Пашинян, в 1991 году бывшие республики Советского Союза – в том числе Россия и Украина – подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. По мнению армянского премьера, если страны разрушат декларацию, «может разрушиться все».

    Кроме того, он заявил о необходимости «диверсифицировать внешнюю политику» Армении и ее «отношения в сфере безопасности и других сферах». «Иного пути нет», – подчеркнул политик. 1 февраля Пашинян также заявлял, что Ереван не может продолжать военное сотрудничество с Москвой в текущем формате, пояснив, что страна будет налаживать взаимодействие в этой области с другими странами. «Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на РФ, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам», – говорил премьер.

    Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что французы займутся реформой армянской армии и ее оснащением новым оружием, которое «хорошо зарекомендовало себя на Украине». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем это нужно Парижу и Еревану и каким образом это затрагивает интересы России.

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    21 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    Генсек НАТО: Лучший способ почтить память Навального – обеспечить победу Украины
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «твердую уверенность» в том, что «лучшим способом» почтить память Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) является достижение «победы Украины», а не России.

    Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.

    «Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.

    Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.

    Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.

    Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.

    Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что  ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.

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    21 февраля 2024, 09:39 • Новости дня
    Трамп назвал Россию победившей Гитлера «военной машиной»

    Экс-президент США Трамп назвал Россию победившей Наполеона и Гитлера «военной машиной»

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News назвал Россию «военной машиной», которая смогла победить Наполеона и Адольфа Гитлера.

    По его словам, Россия гораздо крупнее европейских союзников Вашингтона по НАТО, передает РИА «Новости».

    «Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», – подчеркнул Трамп.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    20 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Экс-посол США при НАТО: В альянсе испугались амбиций России

    Экс-посол США при НАТО Даалдер: В альянсе испугались амбиций России

    Tекст: Кристина Цыцура

    В НАТО начали тревожиться по поводу амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

    По его словам, союзники по блоку обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, которые могут стать вызовом альянсу, передает РИА «Новости».

    При этом Даалдер отметил, что это не является немедленной угрозой, но такой сценарий необходимо воспринимать серьезно.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы для стран НАТО.

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    19 февраля 2024, 04:58 • Новости дня
    Хейли отказалась считать Россию другом США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия – не друг США, Вашингтон «не отделяет себя от друзей, чтобы умиротворить врага», заявила претендент на пост президента США Никки Хейли.

    Хейли в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) осудила слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он «будет поощрять» Россию «вторгаться в страны НАТО», это «абсолютно неправильный путь». Хейли сказала, что «гордилась Трампом», когда он предоставил помощь Украине, но «разочарована тем, что он отказался от этого».

    Хейли выразила готовность оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы они «несли свой собственный груз». Однако делать это она намерена «за закрытыми дверями», не нанося союзникам вреда с целью «умиротворить врагов» США.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

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    20 февраля 2024, 14:53 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне

    Президент Белоруссии Лукашенко: Стране не нужна война, но она готова к ней и ментально, и стратегически

    Tекст: Александра Юдина

    Белоруссии война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически, заявил в ходе совещания с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности президент Александр Лукашенко.

    По его словам, не было такого в истории, чтобы Белоруссия кому-то угрожала, в этой связи остается неясным, к чему «совершенно абсурдные неправовые санкции, масштабная милитаризация, демонстративная игра мускулами, в том числе военная активность вблизи границ страны», передает БелТА.

    «Поводы что тогда, что сейчас надуманные: то вера у нас не та, то политическая система не соответствует какому-то стандарту, то чьи-то права нарушаются», – отметил Лукашенко.

    Белорусский президент добавил, что стране «война не нужна», однако она должна быть готова к ней и ментально, и стратегически.

    «Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право», – подчеркнул он.

    Также Лукашенко заметил, что, согласно установкам коллективного Запада, «тех, кто не с ними, будут брать силой под предлогом или без».

    «Авторитет международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе», – заверил глава Белоруссии.

    В заключение Лукашенко добавил, что необходимо действовать на упреждение, чтобы быть готовыми к отражению любых угроз.

    «Около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран – членов и партнеров альянса будут стоять на пороге нашего дома, отрабатывать стратегию «отражения попытки российской агрессии против одной из стран альянса». Спецслужбы держат ситуацию на контроле», – резюмировал он.

    Ранее президент Белоруссии заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.

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    19 февраля 2024, 09:51 • Новости дня
    В НАТО признали чрезмерный оптимизм по поводу Украины

    Адмирал Бауэр: Запад был чересчур оптимистичен в прошлом году по поводу Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны были чересчур оптимистичны в отношении вооруженных сил Украины в прошлом году, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    Бауэр уточнил, что такими излишне оптимистичными считает прогнозы, которые давали в прошлом году, о том, что если дать ВСУ боеприпасы и провести необходимую подготовку, они якобы одержат «победу», передает ТАСС.

    В то же время он призвал в этом году «не быть слишком пессимистичными». «Просто замечательным» адмирал назвал тот факт, что «Украина все еще суверенное государство».

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    20 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Лукашенко: Запад вынашивает план по разделу земель России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада преследуют цель нанести глобальное поражение России и Белоруссии, после чего поделить их земли, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Запад хочет победить Россию в конфликте на Украине и отдать часть Белоруссии Польше, а долю российских территорий присоединить к Белоруссии в качестве компенсации, заявил Лукашенко, пишет БелТА, передает ТАСС.

    Запад стремится «нанести глобальное поражение Беларуси и России, а потом разобраться и с территориями, и прочим», считает белорусский лидер. По его словам, «таким образом формируются предпосылки для нового передела Европейского континента».

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к войне.

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    20 февраля 2024, 20:29 • Новости дня
    Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Они там создали какой-то штаб за рубежом, за границей Украины, который реально и планирует эти операции», – сказал Путин в беседе с министром, передает ТАСС.

    Шойгу подтвердил, что идет не только внешнее управление, но и просто «командование всеми силами».

    Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что комиссар Евросоюза (ЕС) по обороне, которым может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет «смотрящим» за Украиной.

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    20 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    КГБ Белоруссии предупредил о наращивании Польшей войск на границе

    КГБ Белоруссии предупредил о реорганизации Польшей группировки войск на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Польша начала масштабную реорганизацию группировки войск на белорусском направлении, Запад осуществляет все виды разведки против страны, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

    Тертель заявил, что в Литве и Латвии на закрытых режимных территориях строится инфраструктура для размещения воинских подразделений НАТО, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава КГБ также отметил, что ежедневно в режиме онлайн Западом идут съемки средствами космической разведки мест дислокации личного состава силовых структур, баз хранения вооружения и военной техники, аэродромов, железнодорожных путей.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну под эгидой так называемого предчувствия третьей мировой войны.

    Также Лукашенко призвал быть готовыми и ментально, и стратегически к войне.

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    20 февраля 2024, 11:47 • Новости дня
    Лукашенко заявил о попытках Запада втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Запад пытается втянуть Белоруссию в войну «всеми правдами и неправдами»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад «всеми правдами и неправдами» пытается втянуть Белоруссию в войну, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    Он также заявил, что Москва обладает закрытой информацией о том, «что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из стран – членов НАТО».

    По словам Лукашенко, на Западе считают, что не смогли вовлечь Белоруссию в войну, но эта возможность все еще открыта. В НАТО полагают, добавил президент, что активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Белоруссии, передает «БелТА».

    При этом Лукашенко считает небезосновательными опасения о возможности начала третей мировой войны. Он подчеркнул, что военная сила стала вновь главным аргументом мировых центров решения вопросов.

    «Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны», – сказал глава республики.

    Ранее Лукашенко заявил, что на украинско-белорусской границе задержали диверсантов, перебрасывающих взрывчатку для диверсий в России и Белоруссии.

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    20 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    В Белоруссии обвинили Запад в проведении терактов в России

    КГБ Белоруссии: Запад непосредственно участвует в осуществлении терактов на территории России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецслужбы западных стран непосредственно участвуют в осуществлении террористических и диверсионных актах на территории России, заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

    По его словам, оборонные ведомства и спецслужбы США, Британии, Польши, Франции и других стран не только занимаются поставками вооружений Киеву, но и непосредственно участвуют в планировании и проведении террористических и диверсионных актов на территории России, в том числе доставляя исполнителей и средства террора транзитом через Белоруссию, передает ТАСС.

    Ранее в феврале в приграничном с Украиной районе Белоруссии ввели контртеррористический режим.

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    19 февраля 2024, 11:27 • Новости дня
    Власти Финляндии заявили об отсутствии угрозы «нападения России»

    Премьер Орпо: Финляндия не видит угрозы «нападения со стороны России»

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Финляндии сейчас не ожидают «немедленного нападения со стороны России», заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

    Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что ВС Финляндии хорошо подготовились к потенциальному конфликту. Он уточнил, что резерв военнослужащих составляет 800 тыс. человек.

    Финский премьер призвал Европу вслед за Финляндией ввести службу в армии по призыву, передает ТАСС.

    Кроме того, Орпо выразил уверенность, что США «в любом случае» придут на помощь Европе. Так он прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа, вызвавшие широкий резонанс.

    Ранее избранный финский президент Александер Стубб заявил, что у Финляндии нет политических отношений с Россией, но страны продолжают контакты по вопросам границы и дипломатии.

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    19 февраля 2024, 13:49 • Новости дня
    В Белоруссии собрались наказывать за пропаганду «ненормальных» отношений

    В Белоруссии подготовлен законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных отношений

    Tекст: Ольга Никитина

    По инициативе органов прокуратуры в Белоруссии подготовлен законопроект, которым вводится административная ответственность за пропаганду «ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей», сообщил генпрокурор республики Андрей Швед.

    Швед уточнил, что проект находится на согласовании, передает ТАСС.

    В прошлом году белорусское МВД подготовило изменения в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие принудительное лечение педофилов, в том числе химическую кастрацию.

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    Вместе с Эквадором Россия поставила на место Украину и США

    Во вторник Эквадор по согласованию с Россией возобновил сертификацию бананов, поставляемых в нашу страну. Это стало финальной точкой очень бурного и принципиального для обеих сторон конфликта, прямо касающегося интересов России на Украине. О чем идет речь и как Россия смогла в данном случае победить не только Эквадор, но и Соединенные Штаты? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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