Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом

Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.3 комментария
Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.3 комментария
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«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.
Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»
В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».
По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».
Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.
Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.
«Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».
Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.
Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки. Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».
Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.
Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.
Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве 1 млн долларов за интервью с британским экс-премьером Джонсоном
«Один из его советников вернулся и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов ... американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.
При этом Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».
Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне.
Ожидалось, что в интервью Джонсон разъяснит позицию в отношении конфликта на Украине.
«Это делает человек, который полтора года назад по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек», – возмутился Карлсон.
«Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю его, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.
New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных
По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.
Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.
На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.
«От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», – приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Он отметил, что использование поставляемых Украине снарядов осуществляется «под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ» (ИГ, запрещена в России).
«Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», – указал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы.
Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года
Он выразил сожаление тем, что положения договора не были реализованы. «Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договором определялась основа для справедливого и надежного мира в Европе, страны условились установить доверительные отношения и не рассматривать друг друга как противников. Однако нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, заключил Гемпель.
Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Германии преобладают нарративы холодной войны, немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.
«Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.
Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.
Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева
«Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».
Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.
При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.
«Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.
Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.
По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.
Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.
Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ
Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».
Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.
Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.
Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».
Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.
Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.
Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных
Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.
Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.
Протестующий польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
Как пишет Gazeta Wyborcza, фермер прикрепил к трактору флаг СССР и разместил на его передней части плакат с обращением к российскому лидеру: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».
По данным издания, демонстранту будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что массовые протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к блокировке фур с военными грузами для ВСУ.
ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева
Под влияние «Британского совета», по информации ФСБ, попал житель поселка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Мужчина, по сообщению российской спецслужбы, вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, после этого он обратился в правоохранительные органы, передает ТАСС.
ФСБ начала проверку работы «Британского совета» и лиц, которые с ним сотрудничали.
Накануне в ФСБ сообщили, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.
Столтенберг в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty («Радио свободы» признано СМИ-иноагентом в России) прокомментировал военные успехи России на Украине и смерть Алексея Навального, заявив о необходимости «предотвратить дальнейшие достижения России», а вместе с этим обеспечить Украине возможности взять под контроль больше территорий.
«Я верю, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это сделать так, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а победила Украина», – отметил генсек альянса.
Напомним, следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии.
Ранее Столтенберг заявлял, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Генсек НАТО также высказывал мнение, что для достижения продолжительного мира на Украине якобы необходимо нарастить поставки оружия Киев.
Примечательно, что в Москве, обращаясь к западным странам, говорят ровно об обратном. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для устойчивого и справедливого урегулирования кризиса нужно устранить его первопричины, в частности Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия.
Глава европейской дипломатии Жозепа Борреля также высказывался по поводу смерти Навального, заявив, что ЕС «не пожалеет никаких усилий, чтобы призвать российское политическое руководство и власти к ответу и заставить Россию заплатить дополнительную цену за ее действия, в том числе с помощью санкций». Боррель также предложил присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя Навального. Тем самым, по его мнению, будет послан сигнал российской оппозиции.