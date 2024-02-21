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Политолог рассказал об «особом подходе» британских спецслужб к России
Политолог Суздальцев: Британская разведка демонстрирует «особый подход» к России
Западные спецслужбы, особенно британские, обычно действуют за рубежом под прикрытием гуманитарных миссий, сообщил политолог Андрей Суздальцев.
Так эксперт в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что в Херсонской области вскрыта деятельность организации «Британский совет», использовавшей украинских беженцев для сбора разведданных.
Суздальцев отметил, что структуры, которые занимались гуманитарными вопросами, «тут же оседлали западные спецслужбы», как только в 1975 году был подписан хельсинский акт. Причем британцы проявили наибольшую активность, отметил он.
Для западных спецслужб то, что осуществлялось в Херсонской области, – это обычная, традиционная деятельность, указал политолог. «Они очень стараются перед западным миром – демонстрируется «особый подход» к России», – отметил он.
«Можно поймать за руку представителей различного рода гуманитарных организаций или беженцев, которые зачастую занимаются грубой военной разведкой, а по сути, как диверсанты работают», – добавил Суздальцев.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что британская разведка ведет работу в интересах киевского режима на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет».