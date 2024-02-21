В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области
ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева
Британская разведка ведет работу в интересах киевского режима на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Под влияние «Британского совета», по информации ФСБ, попал житель поселка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Мужчина, по сообщению российской спецслужбы, вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, после этого он обратился в правоохранительные органы, передает ТАСС.
ФСБ начала проверку работы «Британского совета» и лиц, которые с ним сотрудничали.
Накануне в ФСБ сообщили, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.