Грузия рекордно нарастила экспорт цитрусовых в Россию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В этом сезоне вывезено 54 327 тонн цитрусовых на 35 млн долларов, из них в Россию – 10 131 тонн на 6,5 млн долларов.

Стоимость экспорта в Россию по сравнению с аналогичным показателем сезона 2002-2023 выросла на 418%, а объем поставок вырос на 293%.

В прошлом сезоне Грузия в целом экспортировала 25 493 тонны цитрусовых на 14,8 млн долларов.

На втором месте в этом году идет Армения – за январь в эту страну Грузия поставила 2575 тонн цитрусовых на 1 млн 257 тыс. долларов, на третьем – Украина (42 тонны на 34 тыс. долларов).

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года, но поддерживает экономические и гуманитарные связи.