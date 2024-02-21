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Журналист Такер Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Бориса Джонсона
Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве миллиона долларов США за интервью с британским экс-премьером Джонсоном
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал от американского журналиста Такера Карлсона выплатить ему миллион долларов США за интервью, сообщил сам Карлсон.
«Один из его советников вернулся с обратной связью и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.
Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне. При это Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».
Ожидалось, что в интервью Карлсону Джонсон разъяснит свою позицию в отношении конфликта на Украине.
«Это делает человек, который по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине полтора года назад, и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек. И он не прояснит мне ничего из этого в интервью до тех пор, пока я не заплачу ему миллион долларов», – возмутился Карлсон.
«Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.