Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве миллиона долларов США за интервью с британским экс-премьером Джонсоном

Tекст: Денис Тельманов

«Один из его советников вернулся с обратной связью и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.

Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне. При это Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».

Ожидалось, что в интервью Карлсону Джонсон разъяснит свою позицию в отношении конфликта на Украине.

«Это делает человек, который по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине полтора года назад, и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек. И он не прояснит мне ничего из этого в интервью до тех пор, пока я не заплачу ему миллион долларов», – возмутился Карлсон.

«Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.