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Умер режиссер Владимир Макеранец
Режиссер Владимир Макеранец умер в Екатеринбурге на 77-м году жизни
Заслуженный деятель искусств России режиссер Владимир Макеранец умер в Екатеринбурге на 77-м году жизни, сообщили в региональной организации Союза кинематографистов России, председателем правления которой он являлся.
Как сообщили в организации, Макеранец умер во вторник, прощание состоится в Доме кино, дата и время станут известны позже, передает ТАСС.
Макеранец родился 6 мая 1947 года в Свердловске. Работал на Свердловской киностудии, позже стал самостоятельно снимать кино в качестве режиссера, в 1992 году снял свой первый полнометражный художественный фильм «Губернатор». В числе работ Макеранца картины «Ты есть…», «Привет, Малыш!», «Семен Дежнев» и другие.