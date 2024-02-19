У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Украинские издания пожаловались на взлом страниц в X
Два украинских издания пожаловались на взлом страниц в X и размещение там сообщений о потерях ВСУ в Авдеевке
Два украинских издания заявили, что их аккаунты в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) оказались взломаны, там размещены сообщения о потерях элитных украинских подразделений в Авдеевке.
На взлом аккаунтов пожаловались «Украинская правда» и «ЛIГА». На их страницах появились сообщения о том, что элитные подразделения вооруженных сил Украины в Авдеевке потеряли убитыми свыше 1,5 тыс. человек. Также там сообщается, что военные в панике отступили из города. По версии украинских СМИ, эти сообщения якобы не соответствующей действительности, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих и что приказ отступать из Авдеевки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский «выпустил только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск» из города.