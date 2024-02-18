Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?39 комментариев
Взрыв прогремел в Харьковской области
В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучал взрыв, сообщили украинские СМИ.
Кроме того, воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, передает РИА «Новости».
Напомним, взрывы также прозвучали в городах Кропивницком (Кировограде) и Днепре (Днепропетровске).