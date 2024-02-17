  • Новость часаЗеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
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    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру
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    Главком ВСУ заявил о выводе подразделений из Авдеевки
    Лолита назвала размер своей пенсии
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    МИД предупредил россиян о рисках при поездках в Абхазию
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    Медведев предупредил, что преследователи Маска продолжат атаки
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    31 комментарий
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    17 февраля 2024, 12:34 • Новости дня

    Госбезопасность Грузии задержала злоумышленника после сообщения о бомбе на борту самолета

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина страны, который 14 февраля сообщил по телефону о бомбе на борту самолета, который вылетел из Кутаиси в Барселону, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Самолет авиакомпании Wizz Air вылетел в 12.15 местного времени (11.15 по Москве) и вскоре вернулся в Кутаиси. Пассажиры были эвакуированы. После соответствующей проверки самолет снова вылетел в Барселону – в 19 часов местного времени.

    СГБ Грузии сообщила в субботу о проведенных оперативно-следственных мероприятиях и задержании гражданина Грузии, который позвонил в головной офис авиакомпании в Будапеште с сообщением о бомбе.

    За ложное сообщение о терроризме ему грозит от трех до девяти лет.

    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    16 февраля 2024, 18:15 • Новости дня
    Лолита назвала размер своей пенсии
    Лолита назвала размер своей пенсии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Лолита Милявская рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек.

    «Спасибо Москве за надбавку», – передает Lenta.ru со ссылкой на пост.

    Сама Лолита сообщила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Также певица добавила, что Федеральная налоговая служба никогда не имела к ней претензий.

    Ранее сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.

    Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

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    16 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Навальный умер в колонии

    ФСИН: Навальный умер в колонии

    Навальный умер в колонии
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов) умер в колонии, причины его кончины устанавливаются, сообщили в управлении ФСИН по ЯНАО.

    Навальный в колонии после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, передает ТАСС сообщение ведомства.

    В управлении сообщили, что недомогание осужденный почувствовал 16 февраля. Все произошло в исправительной колонии № 3.

    На место оперативно прибыли медработники, вызвали бригаду скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, однако положительных результатов не было. Медики констатировали смерть осужденного, причины которой в настоящее время устанавливаются.

    Во ФСИН сообщили, что в колонию, где скончался Навальный, будет направлена комиссия ведомства.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    16 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий

    Глава МИД России Лавров назвал число находящихся в колониальной зависимости от метрополий территорий

    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В мире остается 17 территорий, контролируемых бывшими метрополиями, их зависимость необходимо прекратить совместными усилиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!»

    Министр отметил, что в современных условиях необходимо выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования ООН.

    Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» проходит в Доме союзов в Москве. Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 17:52 • Новости дня
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
    @ REUTERS/Igor Tkachenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках вооруженных сил Украины (ВСУ) об «успехах» украинской армии.

    По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».

    При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.

    Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок.

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    16 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального

    Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального

    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), поручений для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что у ФСИН есть определенный свод правил, а потому никаких поручений не требуется.

    Представитель Кремля добавил, что не располагает данными о причинах смерти Навального. Он отметил, что это будут выяснять медики, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что Путину доложено о смерти Навального. «Из Москвы было доложено», – уточнил представитель Кремля.

    Ранее в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    16 февраля 2024, 19:18 • Новости дня
    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams

    MWM: Российские танки Т-80 превосходят американские Abrams

    Перечислены причины превосходства танков Т-80 над американскими Abrams
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские модернизированные танки Т-80БВМ превосходят американские аналоги Abrams по ряду показателей, пишет журнал Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что российский танк Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом еще и располагает пушкой более крупного калибра, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в публикации отмечается, что у Т-80БВМ – мощный газотурбинный двигатель, благодаря чему он обладает хорошей проходимостью в экстремальных климатических условиях. В материале также подчеркивается, что Россия с начала СВО модернизировала значительное количество военной техники.

    Ранее Military Watch Magazine сравнил Т-80БВМ с немецкими танками Leopard в зоне специальной военной операции. Командир танка ЗВО сообщал, что Т-80БВМ прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации.

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    16 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского Шустер сообщил о физическом истощении президента Украины

    Биограф Зеленского сообщил о физическом истощении президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента Украины Владимира Зеленского наблюдаются признаки физического истощения, об этом сообщил его биограф Саймон Шустер.

    Отвечая на вопрос о физическом состоянии Зеленского, Шустер отметил, что, по словам близких к президенту Украины людей, у него появляются признаки истощения, передает RT.

    Он также рассказал, что украинский лидер старается отдаляться от критикующих его решения людей.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у украинского президента Владимира Зеленского «передозировку» из-за его высказывания о том, что Украина готова «обменять» российский город Белгород на членство в НАТО.

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    16 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    В Пентагоне назвали предвестник новых поражений ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений ВСУ, если США не смогут дополнительно профинансировать Украину, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

    Чиновница отметила, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и в последующем, если не будет дополнительного финансирования, появится много других точек на линии фронта, где у украинских войск будут заканчиваться запасы оружия, передает РИА «Новости».

    Представительница Пентагона заявила, что «ставки невероятно высоки». В США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, которые не согласовал Конгресс, у ВСУ нет шансов противостоять Российской армии.

    Ранее ВСУ официально подтвердили, что решили отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки. Военкор Евгений Лисицын сообщил, что российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как могут развиваться военные события в Авдеевке.

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    16 февраля 2024, 15:19 • Новости дня
    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    СМИ: Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении, сообщило издание «Страна» со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.

    Как говорится в материале, третья штурмовая бригада в Авдеевке находится в окружении, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180, передает РИА «Новости».

    Перед этим сегодня воинское формирование назвало «своим новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

    Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что для украинских военных из Авдеевки подготовлены «новые позиции».

    Напомним, издание Washington Post сообщило, что ВСУ начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени.

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    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    16 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Россия разрешила поставки бананов из Эквадора
    Россия разрешила поставки бананов из Эквадора
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт каналу «Россия 24».

    На следующей неделе у российской стороны состоится видеоконференция с контрольной службой Эквадора. При этом Россия уже сегодня дает право пяти компаниям поставлять бананы под гарантию службы. Все технические вопросы будут обсуждаться дальше, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов .

    Коментарии (53)
    16 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие для мира на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг призвал нарастить поставки оружия Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения продолжительного мира на Украине необходимо нарастить поставки оружия Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

    Генсек НАТО отметил, что для поставок оружия Киеву нужно больше производить, чтобы помогать Украине и пополнять собственные запасы альянса, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что несколько стран НАТО намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (17)
    16 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Раскрыты подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    КГБ Белоруссии раскрыло подробности задержания планировавших теракты в России украинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    У задержанных на белорусской территории диверсантов нашли взрывные устройства и другие средства поражения, сообщили в Комитете государственной безопасности страны.

    Подозреваемых заметили в Лельчицком районе в ночь с 14 на 15 февраля, группа граждан нарушила границу Белоруссии со стороны Украины, заявили в ведомстве, передает БелТА.

    У них нашли взрывные устройства и «иные средства поражения», добавили в КГБ страны. В районе ввели режим контртеррористической операции, его блокировали. Среди задержанных было несколько украинских граждан и граждан Белоруссии.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.

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