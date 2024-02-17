Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?31 комментарий
Госбезопасность Грузии задержала злоумышленника после сообщения о бомбе на борту самолета
Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина страны, который 14 февраля сообщил по телефону о бомбе на борту самолета, который вылетел из Кутаиси в Барселону, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Самолет авиакомпании Wizz Air вылетел в 12.15 местного времени (11.15 по Москве) и вскоре вернулся в Кутаиси. Пассажиры были эвакуированы. После соответствующей проверки самолет снова вылетел в Барселону – в 19 часов местного времени.
СГБ Грузии сообщила в субботу о проведенных оперативно-следственных мероприятиях и задержании гражданина Грузии, который позвонил в головной офис авиакомпании в Будапеште с сообщением о бомбе.
За ложное сообщение о терроризме ему грозит от трех до девяти лет.