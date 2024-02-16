Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?13 комментариев
ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные
Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и «сплошные» проверки на дорогах в выходные: будут искать нетрезвых водителей, сообщили в региональных ГИБДД.
Рейды в поисках пьяных водителей объявили в Пензенской, Саратовской, Рязанской и Курской областях, Северной Осетии, Кировской и Свердловской областях, Республике Алтай, Самарской области и других регионах страны.
Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан объяснил, что дорожные полицейские будут останавливать автомобили на определенном участке дороги и оценивать состояние каждого водителя, пишет «Известия».
За нетрезвую езду водителя могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, также ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление в состоянии опьянения – лишение свободы на срок до трех лет.
Ранее Верховный суд признал незаконным решение о штрафе за пьяное вождение, наложенном на водителя, находившегося в припаркованной машине.