ГИБДД объявила массовые проверки на дорогах в выходные

Tекст: Вера Басилая

Рейды в поисках пьяных водителей объявили в Пензенской, Саратовской, Рязанской и Курской областях, Северной Осетии, Кировской и Свердловской областях, Республике Алтай, Самарской области и других регионах страны.

Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан объяснил, что дорожные полицейские будут останавливать автомобили на определенном участке дороги и оценивать состояние каждого водителя, пишет «Известия».

За нетрезвую езду водителя могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, также ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное управление в состоянии опьянения – лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее Верховный суд признал незаконным решение о штрафе за пьяное вождение, наложенном на водителя, находившегося в припаркованной машине.