Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».

При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.

Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.

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