Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Украинский военный рассказал об участии ОБСЕ в постановочных съемках про «успехи» ВСУ
Бежавший в Россию украинский боец Андрей Камынин рассказал, что представители ОБСЕ принимали участие в постановочных съемках вооруженных сил Украины (ВСУ) об «успехах» украинской армии.
По словам Камынина, ОБСЕ приезжала в село Темировка Запорожской области для съемок репортажа о том, что ВСУ подавили и отодвинули врага на три километра, передает РИА «Новости».
При этом запись репортажа велась в совершенно другой локации, где не ведутся боевые действия, утверждает военный. Для антуража на место съемок пригнали БТР, а снятый материал впоследствии распространили в украинских пабликах, рассказывает Камынин.
Он отметил, что украинские СМИ ежедневно пишут о продвижении ВСУ, но в действительности все по другому. «Из тех, кого я знал: тот убит, тот пропал. Куда-то люди деваются», – заметил военный.
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