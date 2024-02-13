Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Сальдо развеял фейк об украинском флаге на окраине Крынок
Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространили фейк об установленном на водонапорной башне в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он показал съемку с коптера, показывающую что никакого флага Украины в Крынках нет.
В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
«Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними», – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.
«Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.