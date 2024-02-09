  • Новость часаЧисло просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
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    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

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    9 февраля 2024, 17:22 • Новости дня

    Сальдо: ВС России увеличили зону поражения армии Украины на правом берегу Днепра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные увеличили в последние сутки зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Группировка «Днепр», армейская и штурмовая авиация расширили зону нанесения ударов по местам сосредоточения ВСУ на правобережье Днепра и северном берегу Днепро-Бугского лимана, сообщил Сальдо, передает ТАСС.

    Он добавил, что «врага громили на всем протяжении 300-километровой линии боевого соприкосновения», от Очакова на берегу озера Лиман, до Осокоровки на правом берегу Днепровского водохранилища.

    За сутки нанесены удары по 17 пунктам дислокации и боевой техники ВСУ.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    8 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимир, сообщил, что много лет не общается с родственником.

    По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.

    Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

    Коментарии (23)
    8 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    Новым главкомом ВСУ вместо Залужного назначен Сырский
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сообщается в его Telegram-канале.

    «Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.

    «Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».

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    8 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного

    Подоляк назвал причины смены главкома ВСУ Залужного на Сырского

    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram- канале.

    Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного и кадровых перестановках в ВСУ обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; не допустить стагнации на линии фронта; найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.

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    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Ранее Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 09:48 • Новости дня
    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции, пишет Financial Times.

    Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.

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    9 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам, заявив, что перед украинской армией стоят новые цели.

    По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.

    Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

    Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.

    Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.

    Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».

    Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».

    В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.


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    9 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    В Киеве заявили, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Глава СНБО Данилов заявил, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве начали отрицать, что на сбитом в Белгородской области российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.

    «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – заявил в эфире украинского ТВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает RT.

    Заявление прозвучало после того, как накануне New York Times опубликовала подтверждение того, что Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

    Коментарии (15)
    9 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона, помешавшего завершить мирные переговоры

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    «Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле был составлен большой документ о мирном соглашении, однако глава украинской делегации рассказал, что сначала планировал подписать документ, а затем появился «господин Джонсон» и отговорил его от этого, и Украина упустила шанс прекратить военные действия.

    «Ну упустили, совершили ошибку – пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» – заявил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти готовят план изыскания средств на случай прекращения американской помощи, для того чтобы сохранить поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет издание, Украина рассматривает план, который включает повышение налогов, расширение продаж внутренних облигаций и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в бюджете в попытке получить деньги от МВФ, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, передает REN TV.

    Издание указывает, что эти меры послужат для МВФ гарантией того, что Киев сможет обсуживать свои долги даже в случае прекращения финансовой помощи со стороны союзников, и это является условием кредитной программы объемом 15,6 млрд долларов, предоставленной МВФ Украине.

    По данным агентства, план представят на следующей неделе во время визита сотрудников фонда в Киев.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении Киеву Международным валютным фондом порядка 900 млн долларов.

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      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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