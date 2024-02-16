Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции
Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.
Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.
«Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.
При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.
Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.