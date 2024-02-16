Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
СМИ: В украинских войсках жалуются, что сойдут с ума в окопах без ротации
Mundo: ВСУ призвали провести новую мобилизацию, чтобы не сойти с ума без ротации
Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации сил, призывают Киев как можно скорее провести новую мобилизацию, пишет испанская газета Mundo.
Сержант 54-й украинской бригады рассказал о проблемах военных и выразил надежду на то, что новый главком ВСУ Александр Сырский займется их решением.
По его словам, у ВСУ всегда был дефицит боеприпасов, но теперь главной проблемой является нехватка людей, поскольку некоторые бригады заполнены только на 50%, передает РИА «Новости».
По словам сержанта, необходимо провести новую мобилизацию, чтобы побыстрее укомплектовать части, а если этого не сделать, военнослужащие ВСУ сойдут с ума в окопах. Он добавил также, что украинским войскам не хватает подготовленных инженеров, механиков, топографов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский решают проблемы с комплектованием украинских подразделений.