Mundo: ВСУ призвали провести новую мобилизацию, чтобы не сойти с ума без ротации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сержант 54-й украинской бригады рассказал о проблемах военных и выразил надежду на то, что новый главком ВСУ Александр Сырский займется их решением.

По его словам, у ВСУ всегда был дефицит боеприпасов, но теперь главной проблемой является нехватка людей, поскольку некоторые бригады заполнены только на 50%, передает РИА «Новости».

По словам сержанта, необходимо провести новую мобилизацию, чтобы побыстрее укомплектовать части, а если этого не сделать, военнослужащие ВСУ сойдут с ума в окопах. Он добавил также, что украинским войскам не хватает подготовленных инженеров, механиков, топографов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский решают проблемы с комплектованием украинских подразделений.