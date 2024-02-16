Участника «Дома-2» Фаломина доставили в больницу с отравлением наркотиками

Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР
Стрельба в центре Москвы произошла из-за конфликта бойца ММА из Чечни с дочерью почетного президента Федерации бокса ДНР
Вечером в среду Расул Очаев Расул в качестве пассажира находился в автомобиле Lexus, который попал в ДТП у отеля «Золотое кольцо». Автомобиль столкнулся с внедорожником Mercedes Gelandewagen, в котором находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян.
После ДТП возник конфликт, и на место происшествия в поддержку Саркисян на Toyota Land Cruiser приехали еще два человека, сообщает ТАСС. Конфликт между четырьмя мужчинами перерос в перестрелку. В результате трое пострадали и были госпитализированы. Еще три человека, включая Саркисян, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Примечательно, что все произошло в нескольких десятках метраов от здания ГИБДД на улице Плющиха.
«По предварительным данным, первым в конфликте открыл стрельбу Расул Очаев, который находился в Lexus, в настоящее время он остается в больнице», - приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. Также пострадали два охранника.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«29-летнего фигуранта» следователи собираются допросить после того, как будет получено разрешение от врачей. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В ГУ МВД России уточнили, что конфликт произошел между четырьмя гражданами во время оформления незначительного ДТП. При этом, по информации полиции, обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.