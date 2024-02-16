На юге Украины поврежден объект портовой инфраструктуры

К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.0 комментариев
Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.9 комментариев
Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.17 комментариев
WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон
Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.
Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.
Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.
Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».
Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.
В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.
WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени
«Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».
По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.
В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.
Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».
Старовойт написал в своем Telegram-канале, что снаряды ВСУ, выпущенные по Белгороду, попали в ТЦ, а также на школьный стадион и в обычные дворы.
В результате атаки, по словам губернатора, «много жертв», есть убитые и раненые.
«Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он, предложив соседям любую помощь, какая может потребоваться.
Напомним, в результате ракетной атаки по Белгороду погибли не менее двух человек. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.
Еврокомиссар Симсон: ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину
Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце года, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Россия ранее выражала готовность поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.
При этом на Украине заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа.
Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Сырского изменить положение на фронте
В эфире украинского телеканала Кривонос выразил мнение, что кадровые перестановки не окажут позитивного влияния на положение ВСУ на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда зависят от возможностей экономики, передает «Московский комсомолец».
«Генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» – сказал Кривонос.
Пока экономика Украины не способна обеспечить войска нужным количеством боеприпасов, техники и другими вещами, смена военного руководства ничего не изменит, подчеркнул он.
«Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?» – задался вопросом Кривонос, отметив, что ни снаряды, ни техника на фронт не пошли.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением.
Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине миллион беспилотников
«Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине», – сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.
Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву.
Столтенберг допустил повторение украинских событий на Тайване
«То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины) важно для нашей безопасности и безопасности США», – сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО, передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду на то, что Конгресс США примет законопроект о выделении помощи Киеву.
Ранее США решили разместить подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе.
Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13% после отставки Залужного
Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС, доверие Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале), также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6%, при этом возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4%, передает РИА «Новости».
Формально среди всех респондентов новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале. Среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному – 94%.
Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер.
Рогов: ВС России поразили ремонтирующий авиадвигатели для ВСУ завод «Мотор сич»
По предприятию «Мотор сич» в Шевченсковском районе города пришлись два прилета, в этом цеху ремонтировали авиационные двигатели, сказал Рогов ТАСС.
По его словам, украинские силовики начали «облавы» в Запорожье после поражения этого цеха, поскольку это был «очень чувствительный удар». Они ищут российских шпионов, проверяют в домах телефоны, компьютеры, ищут в социальных сетях.
Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России произвели групповой удар по предприятиям украинского ВПК.
Столтенберг заявил о решении создать тренировочный центр в Польше для обмена опытом между ВСУ и НАТО
В Польше будет размещен совместный аналитический и тренировочный центр НАТО – Украина, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.
Планируется, что там украинские военные будут проводить тренировки вместе с натовскими военными. Кроме того, военнослужащие ВСУ должны делиться там своими навыками, полученными в ходе конфликта.
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО передадут Украине миллион беспилотников.
Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств
«По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.
«Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.
«Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.
В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.
«В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.
Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.
«Это соглашение вытекает из обязательств, данных Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – приводит агентство AFP сообщение Елисейского дворца, передает ТАСС.
По данным агентства DPA, аналогичное соглашение может быть подписано между Зеленским и Шольцем.
Как ранее сообщил офис президента Украины в Telegram-канале, Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию. В планах украинского лидера провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, а также лидерами Дании, Нидерландов, Чехии и других стран.
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
Среди погибших есть один ребенок. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, 14 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, передает ТАСС.
Отмечается, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле у министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Всего система ПВО ВС РФ уничтожила 14 снарядов чешской РСЗО Vampire при атаке на регион.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что данные предприятия осуществляли ремонт и производство авиационных двигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.
Кроме того, целями российских ударов, по данным МО РФ, стали заводы, производившие топливо для украинской военной техники.
«Цель удара достигнута, все объекты поражены», – говорится в заявлении.
Утром четверга воздушная тревога действовала по всей Украине. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Львове, Днепре (Днепропетровск), Харьковской и Хмельницкой областях, а также подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.