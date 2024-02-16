Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Белый дом: У США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе
В Белый доме заявили, что у США нет планов нарушить соглашение о ядерном оружии в космосе
США не намерены нарушать международное соглашение о запрете на размещение оружия в космосе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы относимся к своим обязательствам по данному соглашению очень серьезно, и у нас нет намерения его нарушать», – сказал Кирби на брифинге, комментируя международное соглашение о неразмещении оружия в космосе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перед этим американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о «размещении ядерного оружия в космосе» для использования против спутников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, является очередной уловкой со стороны Белого дома, чтобы «правдами или неправдами» убедить Конгресс США проголосовать по законопроекту о выделении денег Украине.