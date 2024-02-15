В ООН заявили о недопустимости ударов по мирному населению Белгорода

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Дюжаррик на брифинге, в ООН видели все сообщения об атаке по российскому городу Белгороду. Он подчеркнул, что всемирная организация напоминает о том, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, это неприемлемо и должно быть немедленно прекращено, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в результате которого 17 человек получили ранения, шесть человек, один из которых годовалый ребенок – погибли. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ. Кроме того, МИД выступил с официальным осуждением преступления.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев мстит Белгороду за провалы на фронте.