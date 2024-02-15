Гладков: При атаке ВСУ на Белгород погибла годовалая девочка

Tекст: Алексей Дегтярев

Погибшей девочке был всего один год, другой мужчина умер в операционной, врачи пытались спасти его жизнь до последнего, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранено 17 человек, из них четверо несовершеннолетних, они находятся под контролем врачей. В тяжелом состоянии – шестеро, у них преимущественно осколочные ранения. У девяти пострадавших состояние средней степени тяжести. У мальчиков семи и 15 лет – контузии и ушибы плеча, их отпустили на амбулаторное лечение.

В город по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко направили бригаду специалистов из федеральных медицинских центров.

ВСУ в четверг нанесли удар по Белгороду с помощью РСЗО. Сильные повреждения получил торговый центр в городе, в нем находились магазин «Магнит» и аптека. Минобороны России отмечало, что системы противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов чешской РСЗО Vampire при атаке на регион.