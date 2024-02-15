Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.9 комментариев
Президент Бразилии: Вступление Египта укрепит развивающиеся страны-члены БРИКС
Президент Бразилии Лула да Силва: Вступление Египта в БРИКС укрепит развивающиеся страны-члены
Вступление Египта в группу БРИКС позволит укрепить развивающиеся страны, входящие в эту организацию, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находящийся с визитом в Каире, на совместной с египетским лидером Абдель-Фаттахом ас-Сиси пресс-конференции.
Пресс-конференцию транслирует телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Как указал президент Бразилии, вступление Египта в группу БРИКС дает возможность укрепить развивающиеся государства, входящие в эту организацию, передает ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия укрепит БРИКС в 2024 году.
Напомним, Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС и возглавила объединение в 2024 году. В августе 2023 года на XV саммите в ЮАР лидеры стран приняли соответствующую Йоханнесбургскую декларацию. Объединение пополнилось пятью новыми странами – двумя африканскими (Египет и Эфиопия) и тремя ближневосточными (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Таким образом, совокупный ВВП БРИКС составит примерно 36% от мирового, на объединение придется около 46% мирового населения.