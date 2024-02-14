За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин: В центре всей системы здравоохранения должны быть человек и его здоровье
В ближайшие годы российской системе здравоохранения предстоит претерпеть значительные изменения, ее главными принципами должны быть человек и его здоровье, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения, нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
В системе здравоохранения необходимо задействовать все возможности передовых, цифровых и медицинских технологий, отметил Путин. Все процессы в это сфере должны быть нацелены на сбережение и укрепление здоровья россиян, подчеркнул президент.
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