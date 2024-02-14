За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
Путин заявил о важности выплаты роялти авторам прорывных научных решений
Путин заявил о важности достойного вознаграждения авторам прорывных научных решений
Исследовательские коллективы за свои разработки должны получать достойное вознаграждение, размер выплат должен рассчитываться по понятным правилам, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий.
Как указал российский лидер, при передаче интеллектуальных прав производителям, то есть коммерциализации прорывных научных решений, исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти. По его словам, размер таких выплат должен рассчитываться по понятным правилам и единой методологии, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что необходимо формировать современное правовое поле для создания, тестирования, использования самых передовых медицинских технологий. «Отдельные законодательные решения уже приняты. Это в том числе касается применения персонализированных лекарств, разработанных для конкретного пациента, также развития такого нового направления, как регенеративная медицина», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть зарплаты медицинских работников.