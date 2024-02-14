Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Kan: Один человек погиб, семь ранены в Израиле из-за ракетного обстрела из Ливана
По меньшей мере один человек погиб, семеро получили ранения в результате ракетного обстрела севера Израиля из Ливана, сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на гендиректора израильской службы скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») Эли Бина.
Об этом сообщает ТАСС
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала, что после срабатывания сирен воздушной тревоги были «зафиксированы многочисленные запуски ракет из Ливана по районам Нетуа, Манара и базе ЦАХАЛ на севере Израиля».
Ранее в ХАМАС заявили о гибели двух пленных во время атак Израиля на сектор Газа.