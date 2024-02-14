Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По официальным данным, в Мюнхен планировал направиться теперь уже бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, но он покинул пост в конце января, а новый глава правительства Ираклий Кобахидзе объявил о том, что посетит с первым визитом 20-21 февраля Брюссель, где проведет переговоры с руководством Евросоюза и НАТО.

Между тем оппозиционный телеканал «Формула» акцентируется на том, что организаторы конференции в документах к ней назвали почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «пророссийским олигархом» и возлагают на него ответственность за якобы отступление Грузии от демократии.

«Грузинская мечта» теперь пытается установить, кто является автором такой формулировки», – отмечает телеканал.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой правительство отказывается выдавать разрешения на зарубежные визиты, посетит Мюнхенскую конференцию.